Rok 2013 bez wątpienia upłynie pod znakiem ślubów. Właśnie wyszło na jaw, że córka premiera Kasia Tusk zaręczyła się ze swoim chłopakiem Stanisławem Cudnym.Para spotyka się ze sobą od 4 lat. Do wydarzenia najprawdopodobniej doszło w święta, gdyż na jednym ze zdjęć zamieszczonych na blogu premierówny z tego okresu, na jej palcu widnieje pierścionek.

Informację o zaręczynach premierówna trzymała w tajemnicy. Jednak pogłoski o oświadczynach dotarły do "Super Expressu", który postanowił potwierdzić doniesienia u samej Katarzyny:

- To świetnie, że się dowiedzieliście. Bardzo się cieszę, że dotarła do was ta informacja. Przecież wiecie, że o moich prywatnych sprawach nie rozmawiam - wyznała tabloidowi Tusk.