Kasia Tusk już od 8 lat prowadzi swój blog, na którym pokazuje swoje codzienne stylizacje. Blog stał się nie tylko jej pasją, ale także pracą i pozwolił rozwinąć jej skrzydła - dzięki niemu Kasia Tusk napisała książkę o modzie i stworzyła własną markę ubrań. Każdego dnia jest inspiracją dla tysięcy kobiet. Niestety, nie zawsze łatwo wzorować się na Kasi Tusk, bo blogerka ceni sobie luksus w najlepszym i najdroższym wydaniu. Ostatnio zszokowała fanki zakupem ręcznika, na który trzeba wydać kilka średnich pensji!

Kasia Tusk wydała majątek na ręcznik

Ostatnio na blogu Kasia Tusk opublikowała zdjęcia z pobytu na plaży i zaprezentowała na sobie prostą stylizację, utrzymaną w białym total looku. Blogerka miała ze sobą także idealny plażowy zestaw - wygodną torbę, stylowe klapki, leżak i ręcznik. Dwa ostatnie dodatki zwróciły uwagę jednej z fanek.

Kasiu, zdradzisz skąd jest kocyk na leżaku i sam leżak? Czy wypożyczałaś go?

Kasia Tusk często reaguje na komentarze swoich fanów, więc i tym razem fanka doczekała się odpowiedzi:

(...) ręcznik jest od Chanel, leżak kupiłam baaardzo dawno temu i już nawet nie pamiętam gdzie - napisała blogerka.

Marki Chanel nie trzeba nikomu przedstawiać, w końcu to jedna z najbardziej luksusowych i najdroższych firm na modowym rynku. Aby kupić ręcznik od Chanel, przeciętna Polka musi oszczędzać kilka miesięcy - koszt takiego dodatku to bowiem 5 tysięcy złotych! Można go kupić na stronie marki Chanel, gdzie znajduje się w specjalnym zestawie z torbą, dużym i małym ręcznikiem. To jednak nie był jedyny drogi dodatek blogerki na plaży. Kasia Tusk postawiła także na skórzane klapki Saint Laurent (ok 2 tys złotych).

Skusiłybyście się polecane przez Kasię plażowe akcesoria?

Kasia Tusk ceni sobie luksusowe dodatki

Kasia Tusk chętnie poleca ubrania i dodatki z ofert światowych domów mody

