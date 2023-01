Paulina Chapko po raz pierwszy została mamą. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z synkiem, a znajomy gwiazdy zdradził, jakie imię aktorka i jej partner wybrali dla chłopca. Zobaczcie to urocze zdjęcie! Aktorzy z planu "Na Wspólnej" już pospieszyli z gratulacjami. Paulina Chapko urodziła! Paulina Chapko rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Elżbiety w serialu "Na Wspólnej" , gdzie grała żonę Jakuba Wesołowskiego . Od jakiegoś czasu aktorka mieszka w Hiszpanii, gdzie jej partner Joel Valencia gra w klubie AD Alcorcón. Aktorka o ciąży poinformowała w maju i o tego czasu chętnie publikowała zdjęcia z ciążowym brzuszkiem. Teraz Paulina Chapko podzieliła się szczęśliwą nowiną i poinformowała, że 10 lipca została mamą. Witaj na świecie Synku♥️Bienvenido al mundo amor de mi vida! [tłum. Witaj na świecie miłości mojego życia!] 10.07.2022 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Paulina Chapko (@paulina.chapko_official) Zobacz także: Była partnerka Rafała Brzozowskiego urodziła. Anna Tarnowska pokazała zdjęcie z córką Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami zarówno od fanów, jak i od innych gwiazd. Co więcej Jakub Wesołowski zdradził, jakie imię Paulina Chapko wybrała dla synka. To miłe, ze nazwałaś go Jakub - poinformował Jakub Wesołowski. Gratulacje!!! I dużo zdrowia dla Was! ❤️❤️❤️ - napisała Kasia Dąbrowska. Paulinko Kochana, gratuluję❤️ - dodaje Ewa Gawryluk. Młoda mama nie ukrywa, że to imię...