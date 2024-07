Kasia Stankiewicz kilka miesięcy temu wróciła do zespołu Varius Manx! Dlaczego? Bo stwierdziła, że fajnie byłoby zaśpiewać ich największe przeboje po tak długiej przerwie. Długo wahała się nad decyzją, a przekonało ją... spotkanie:

To nie była propozycja, do której ja pałałam miłością, musiałam się zastanowić, rozważyć parę rzeczy. Kluczowe dla decyzji było spotkanie z zespołem [...] Zobaczyłam, że Ci chłopcy, którzy mieli wtedy po 20 lat, dojrzali i być może to spotkanie pokazało mi, że mamy coś wspólnego do zrobienia - mówi nam Kasia Stankiewicz.