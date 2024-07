1 z 11

Kasia Stankiewicz zaśpiewała na imprezie z okazji pierwszych urodzin warszawskiej restauracji Momu. Był to koncert kulminacyjny islandzkiego projektu artystki, połączony z wernisażem niezwykłych rzeźb Kaisu Almonkari, które powstały specjalnie do jej muzyki, a każda odzwierciedla jedną z kompozycji zawartą na słynnym albumie „Lucy And The Loop”.

Płyta jest symboliczną drogą od strachu do wolności. Można powiedzieć, że jest to opowieść o przebudzeniu, stopniowym odnajdywaniu własnych wartości. Historia, której bohaterką jest młoda dziewczyna o imieniu Lucy, zainspirowała artystów innych dziedzin sztuki do stworzenia swoich dzieł. Powstały obrazy, fotografie oraz rzeźby - czytamy.

Zobaczcie piękne zdjęcia Kasi Stankiewicz z koncertu!

