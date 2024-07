W zeszłym roku pisaliśmy o wielkim sukcesie Kasi Sowińskiej, jaki odniosła w Ameryce. Wokalistka została odkryta przez latynoską megagwiazdę Louisa Miguela, z którym ruszyła w trasę koncertową po Ameryce Południowej, dzięki czemu miała możliwość zaprezentowania się nawet przed 40 tysięczną widownią. Ponadto miejscowa prasa zachwycała się talentem, jak i urodą Polki. Przypomnijmy: Sowińska podbiła Amerykę! Teraz wraca do Polski

Po krótkiej chwili odpoczynku Sowińska otrzymała kolejną propozycję od Miguela. Wokalista ponownie zaprosił ją do wzięcia udziału w swoim nowym tournee po krajach latynoamerykańskich.

- W grudniu dostałam zaproszenie od Luisa Miguela do wzięcia udziału w nowej trasie The Hits Tour 2013 - wyznała w rozmowie z Flesik.pl Sowińska. Trasa potrwa do końca Marca , zagramy ok 30 koncertów - dodała.