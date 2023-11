Serce Kasi Sawczuk od ponad roku jest już zajęte. Była dziewczyna Antka Królikowskiego spotyka się ze znanym muzykiem. Para nie afiszuje się ze swoim związkiem, ale ostatnio zakochani dali się przyłapać na randce. Zobaczcie zdjęcia Kasi i jej ukochanego ze spaceru. Aktorka nie mogła oderwać wzroku od telefonu...

Kasia Sawczuk z ukochanym

Znana m.in. z "Miasta 44" i "Barw Szczęścia" aktorka spotyka się z Mattią Rosinskim. Ukochanego Kasi możecie kojarzyć z programu "Must be the Music", w którym występował ze swoim zespołem BeMy. Mattia zajmuje się również fotografią. Jego artystyczne zdjęcia można podejrzeć na Instagramie, gdzie obserwuje go już blisko 10 tys. osób.

- Ale jaki, co za słodziak. - Co za ciacho! - Twój chłopak wygląda jak Ian Harding! - piszą fani Kasi na Instagramie.

Czy gwiazdy niedługo staną na ślubnym kobiercu? Niestety nic na ten temat nie wiadomo. Ale mamy nadzieję, że gdy do zaręczyn dojdzie, to zakochani szczęśliwą wiadomością pochwalą się w sieci.

Kasia i Mattia na randce

Para nie trzymała się za ręce podczas spaceru

