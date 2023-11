3 z 5

Na randkę z Kasią Moś Maciej czekał ponad... dwa lata! Przez ten czas pisali do siebie jedynie wiadomości. Para poznała się, gdy Kasia występowała w trzeciej edycji show "Must be the Music", a Maciej współpracował wówczas z tatą artystki przy jednym z muzycznych projektów, do którego robił wizualizacje. Dlaczego mimo to dziewczyna nie umówiła się z nim od razu na randkę?

W sprawach damsko-męskich bywam dziwolągiem (śmiech). Nigdy nie napiszę i nie zadzwonię pierwsza. Raczej nie przejmuję też inicjatywy, choć wiem, że to głupie... No cóż, tak już mam. W Maćku ujęły mnie jego wytrwałość, wewnętrzny spokój, dojrzałość i życiowa mądrość, no i to, jakim jest dobrym człowiekiem. A! I oczywiście to, że tak jak ja bardzo kocha zwierzęta. Uspokaja mnie, doskonale rozumie i jest dla mnie ogromnym wsparciem – chwali ukochanego Kasia w najnowszym "Fleszu".

