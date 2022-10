Kasia Kowalska walczy z Boreliozą? Piosenkarka przyznała, że od dwóch lat walczy z tajemniczą chorobą. I chociaż lekarze powiedzieli jej, że jest to borelioza, to okazuje się, że nie wszyscy specjaliści potwierdzają taką diagnozę. Choroba przenoszona przez kleszcze mocno odbiła się na zdrowiu artystki. Kasia Kowalska w najnowszym wywiadze dla magazynu "Viva!" zdradziła, jak wyglądało jej życie, zanim rozpoczęła leczenie. Czułam się fatalnie. Miałam taki okres, że budziłam się rano, zawoziłam Ignacego do szkoły, wracałam i musiałam iść spać. Bóle mięśni, stawów, kaletek w biodrach - powiedziała w rozmowie z magazynem Viva!. Co pomogło Kasi Kowalskiej? Piosenkarka w najnowszym wywiadzie przyznała, że lekarze nie są zgodni co do diagnozy. Kasia Kowalska zdradziła jednak, co pomogło jej w walce z dolegliwościami. Bardzo mi pomógł wyjazd do Indii. (...) W takim stanie pojechałam do Indii na dwa tygodnie. Ćwiczyłam jogę i byłam na restrykcyjnej diecie. Wróciłam w dużo lepszym stanie. Okazało się, że ruch i post bardzo mi służą. Pomagają mi bardziej niż tabletki- przyznała w Vivie!. Kasia Kowalska przyznaje również, że przez chorobę zrozumiała, że musi troszczyć się nie tylko o swoich bliskich, ale i o siebie. Choroba pokazała mi, że nie ma nikogo bardziej ważnego dla mnie, niż ja sama. Przez wszystkie lata dbałam, żeby dzieci miały wszystko o czym zamarzą, albo jeszcze więcej. Bo ja nie miałam w ich wieku. Pracowałam, nie troszcząc się o siebie. Nie chodziłam na badania. Myślałam, że nic mnie nie złamie. I to był prztyczek w nos, lekcja pokory. Przypominamy, że z boreliozą walczy również Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka jakiś vczas temu zdradziła, że w walce z chorobą pomaga jej m.in. zdrowa, specjalna dieta. Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan opowiedziała o swojej chorobie!...