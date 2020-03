Kasia Kowalska przeżyła w swoim życiu wiele dramatów. Teraz najbardziej martwi się o córkę

Kasia Kowalska w swoim życiu nie raz musiała zmierzyć się z przeciwnościami losu. Śmierć ukochanego ojca, ciężki poród, burzliwy związek z Konstantym Joriadisem. Teraz wokalistka przeżywa kolejny trudny czas - jej córka Ola jest chora na koronawirusa. Piosenkarka jednak nie raz już udowodniła, że ma w sobie wielką siłę i potrafi poradzić sobie z przeciwnościami losu.

Kasia Kowalska należy do grona gwiazd, które raczej niechętnie dzielą się swoją prywatnością z mediami. Wokalistka nie raz w swoich wywiadach podkreślała, że ona przecież tylko śpiewa i nie jest osobą, która dąży za wszelką cenę do sławy. Swoimi wielkimi, często melancholijnymi przebojami, podbiła serca milionów słuchaczy.

Kasia Kowalska odniosła ogromny sukces zawodowy. Jednak w życiu prywatnym nie raz musiała zmierzyć się z prawdziwymi tragediami. Jedną z nich był ciężki poród i walka o życie córki Oli.

- O drugiej w nocy pielęgniarka zaczęła krzyczeć, że nie słyszy tętna Oli. Rzucili mnie na łóżko i biegiem na salę operacyjną. Pamiętam dygot, wydawało mi się, że jest zimno, a to był strach. Ola była zatruta wodami płodowymi, musieli przywracać ją do życia - powiedziała w wywiadzie dla Vivy! Kasia Kowalska.

Po ciężkim porodzie wokalistka została ze wszystkim sama. Ojciec Oli, Konstanty Joriadis, miał w ogóle nie interesować się córką. Z tego też względu rolę taty zastąpił dziadek dziewczynki, ojciec Kasi Kowalskiej, z którym piosenkarka była bardzo zżyta. Również Ola przyznała, że nigdy nie czuła potrzeby, aby kontaktować się ze swoim ojcem.

Co więcej, córka wokalistki wytatuowała sobie datę urodzin dziadka na palcach jednej dłoni. Sama kupiła tusz i zrobiła go sobie w domu.

Niestety, w październiku 2017 roku tata Kasi Kowalskiej zmarł. Dla wokalistki był to ogromny cios, porzuciła nawet na pewien czas nagrywanie.

Teraz piosenkarka zmaga się z kolejną trudną sytuacją. W ubiegłym tygodniu wokalistka zamieściła poruszające wideo w mediach społecznościowych, w którym poinformowała, że jej córka w szpitalu w Anglii była intubowana. Z relacji gwiazdy wynikało, że Ola zachorowała na koronawirusa.

Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie. [...] Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Nie potrafię płakać, choć dziś wypłakałam. Jeśli musicie zostać w domu, zostańcie w domu! - apeluje Kasia Kowalska - powiedziała Kasia Kowalska na swoim Instagramie.