Kasia Kowalska udzieliła bardzo szczerego wywiadu w "Pani". Gwiazda opowiedziała m.in. o synku. Ignacy ma już 10 lat, kocha sport i ma trochę inny charakter niż jego słynna mama. Artystka zaznaczyła jednak, że jedną rzecz ma po niej - czasami nie widzi świata w różowych okularach, wręcz na odwrót :) A tak przynajmniej można wywnioskować z jej anegdotki! :)

Ignacy urodził się w 2008 roku, kiedy artystka była związana z Marcinem Ułanowskim, perkusistą. Para rozstała się w 2011 roku. Kasia coraz częściej pokazuje go na Instagramie, a w rozmowie z "Pani" zdradziła, jaki jest 10 latek:

Synek dał mi mnóstwo dobrej energii. On się cały czas śmieje, jest radosny, optymistyczny. Wyciągnął mnie z moich mrocznych, depresyjnych nawyków. Dał mi, daje każdego dnia, dużo szczęścia. [...] Ale wiesz, Ignacy też ma coś po mnie. Jest w szkółce piłkarskiej Legii i ostatnio mieli spotkanie z piłkarzami klubu. Chłopcy zadawali różne pytania: jaki jest twój ulubiony trener, w jakiej drużynie zaczynałeś, jaki sport jeszcze uprawiasz. Widzę, że Ignacy siedzi cicho, więc szepczę do niego: "Podnieś rękę, zadaj jakieś pytanie". Ok, zebrał się w sobie i pyta: "Jaka jest atmosfera w szatni po przegranym meczu"? No i wszystko jasne (śmiech) To jest mój syn - mówi w "Pani" Kowalska.