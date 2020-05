Kasia Kowalska w ostatnim czasie ma naprawdę trudną sytuację. Najpierw choroba córki i dramatyczny apel artystki, aby nie wychodzić z domu i przestrzegać narodowej kwarantanny. Początkowo wydawało się, że Ola Kowalska jest chora na koronawirusa, zresztą sama zamieściła wymowny wpis ze zdjęciem korony na Instagramie. Teraz sama Kasia Kowalska zamieściła zaskakujący wpis, z którego wynika, że to był jednak inny wirus. Potem pojawiły krytyczne komentarze w związku z kontrowersyjnym koncertem w Ciechanowie. To wszystko sprawiło, że początkowe wsparcie obróciło się w krytykę i gwiazda postanowiła zareagować!

Kasia Kowalska znów pisze o chorobie córki!

Artystka postanowiła skomentować komentarze dotyczące choroby swojej córki, która jednak nie była chora na koronawirusa. Kasia Kowalska napisała na Instagramie, że współczuje tym, którzy są zawiedzeni, że Ola była chora na "coś innego":

bardzo wam wspolczuje wszyscy jestesmy tacy zawiedzeni no jak mozna w czasie epidemii jednego wirusa prawie umrzec od innego ... przeciez to niesprawiedliwe najpierw podejrzewaja lekarze ze to ten a pozniej mowia ze nie ten ,okropienstwo ! Przeciez teraz nasze łzy i modlitwy stracily na wartosci ... jak smialas coreczko zachorowac jednak na cos innego ! ? Pisza do Ciebie pełni troski rodacy . - napisała na Instagramie Kasia Kowalska. (pis. oryginalna)

Artystka przytoczyła też rozmowę dwóch kobiet, które były zawiedzione, że jej córka nie miała koronawirusa:

Mam dla was jednak nadzieje przytocze rozmowe dwoch pań w kolejce ..Słyszala pani ze ta corka Kowalskiej nie miala tego koronawirusa ? A druga na to : Co pani powie a tak płakała jej matka ... no ale jak nie miala to moze jeszcze zachorować dodaje pani po chwili ....

Jak mawial Janusz Głowacki :”Póki jest nadzieja na zemstę,można wiele przetrzymać.,, - czytamy w drugiej części wpisu.

Do tego wszystkiego Kasia Kowalska zamieściła zdjęcie domowego sernika, który sama upiekła! Wyłączyła też opcję komentowania, aby nie musieć czytać hejterskich wpisów! Co Wy na to?!

Podczas koncertu w Ciechanowie, który mieszkańcy mieli oglądać z balkonów, pod sceną zebrało się mnóstwo osób. Na artystkę spadła fala krytyki!

Teraz okazuje się, że córka artystki prawdopodobnie wcale nie była chora na koronawirusa.