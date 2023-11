Kasia Kowalska ma 44 lata, ale ciało nastolatki! Zdjęcia, które umieszcza na swoim profilu na Instagramie są na to dowodem. Piosenkarka kilka dni temu wylegiwała się nad polskim morzem i opublikowała zdjęcie w bikini.

Reklama

Fot: Instagram

"Kaśka! Ale Ty wyglądasz" "Jak nastolatka " "Kasia jaka figura WOW" "Masz zajefajną figurę, śliczna uśmiech i energia bije od ciebie" "Czy to jest zdjęcie sprzed 20 lat? Bo na to wygląda" - piszą fani i niedowiarki. "Wyglądasz jak dziewczynka"- napisała nawet jej koleżanka po fachu, Ania Rusowicz.



Zobacz: Jaki jest syn Kasi Kowalskiej? Wokalistka pierwszy raz zdradziła tak wiele: "Ignacy też ma coś po mnie"

Jaki jest jej sposób na idealną sylwetkę? Życie muzyka to momentami prawdziwa harówka i nie trudno spalić zbędne kilogramy. Ale to nie wszystko. Wokalistka po pracy też dba o to, by mieć jędrne ciało. Jej ulubiony sport to joga - może dbać o figurę świetnie się przy tym relaksując.

Fot: Instagram

Reklama

Zobacz także: Seksowna, czerwona mini i ta figura! Kasia Kowalska tą stylizacją wygrała Sopot!