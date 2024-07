Kasia Glinka znów pojawi się w kinowej produkcji. Tym razem mowa o filmie familijnym dla dzieci "Karol, który został świętym". Ostatnio pojawiła się na konferencji poświęconej filmowi. Miała na sobie nietuzinkowe połączenie skórzanych spodni i różowej, słodkiej marynarki.

Do tego zestawu aktorka wybrała połyskujący szary top i dopasowaną do niego kopertówkę. W ramach dodatków pojawiły się też szpilki nude i bransoletki z okrągłych koralików. Co myślicie o tym miksie stylów? Wydawałby się ryzykowny, a jednak się udało....

Zobaczcie więcej zdjęć: