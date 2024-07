Katarzyna Figura ma za sobą trudne chwile w życiu. Jakiś czas temu wszystkie media żyły rozwodem aktorki, który przebiegał w atmosferze skandalu. Gwiazda udzieliła wtedy kilka wywiadów, w których opowiadał o tym, jak źle traktował ją mąż i dlaczego tak długo to ukrywała. Przypomnijmy: Katarzyna Figura była bita i poniżana. "Ukrywałam jak jest naprawdę"

Jednak Figura wyszła już na prostą. Przeprowadziła się do Gdyni, co uznała za nowy etap w swoim życiu. Aktorka postanowiła zadbać także o swoje ciało. Znalazła na to nietypowy sposób. W rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem w jego kawalerce oznajmiła:

Czuję się dobrze, kiedy pracuje nad ciałem, a robię to nieustannie pod okiem trenerki osobistej. Przymierzam się do akrobatyki. Trenuję, żeby te ciało wysmuklić, wyrzeźbić. Akrobatyka wymaga naprawdę wzmocnionego ciała. Chcę być sprężyną. Trzeba będzie to ostrożnie robić, mam swoje lata - przekonywała aktorka

Aktorka zdradziła również dlaczego przeprowadziła się do Gdyni:

Ja tam żyję. Przeprowadzka była zainspirowana przez bardzo bliską osobę, z różnych powodów nie mogę zdradzić przez kogo. Ja najpierw się roześmiałam, tak wszystko zmienić? Ale siedziałam kilka dni nad morzem i myślałam, że wszystko można ułożyć - przekonywała

