Kasia Cichopek z "M jak miłość" pierwszy raz pokazała twarze dzieci! Syn to wykapana mama 

Kasia Cichopek bardzo dba o prywatność swojej rodziny - mowa zwłaszcza o jej dzieciach: córeczce Helence i synku Adamie. Razem ze swoim mężem, Marcinem Hakielem, Cichopek zdecydowała że nie będzie pokazywać na Instagramie twarzy swoich dzieci. W ostatnich tygodniach zaczęło się to powoli zmieniać. Gwiazda zaczęła wrzucać coraz więcej zdjęć z Heleną i Adamem, jednak nie pokazywała ich całych twarzy. W związku z Wielkanocą aktorka "M jak miłość" postanowiła zrobić wyjątek i pokazała rodzinne zdjęcie, na którym widzimy ich rodzinkę w komplecie!

Fani od razu zwrócili uwagę na ogromne podobieństwo Adama do mamy: "Syn to kopia mamy!" - pisali w komentarzach. My również mamy wrażenie, że Adam odziedziczył po mamie piękny uśmiech!

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel razem z dziećmi: Heleną i Adamem.