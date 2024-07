1 z 12

Kasia Cichopek wyjechała na zasłużony urlop, ale odpoczynek od show-biznesu nie przeszkodził jej to w kontaktowaniu się z fanami na Facebooku. Aktorka co jakiś czas wrzuca zdjęcia z pobytu nad polskim morzem. Wczoraj pokazywaliśmy wam jak opaliła się od czasu dodania pierwszej fotki (zobacz). Przez cały czas gwiazda nie udostępniała jednak zdjęcia, na którym widać by było jej ciążowe krągłości. Dzisiaj zrobiła wyjątek.

Na fotkach Kasia pozuje stojąc w morskiej pianie. Pomimo obcisłego t-shirtu, który powinien wyeksponować krągłości, ciążowy brzuszek aktorki wciąż jest prawie niezauważalny.

