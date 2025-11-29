Kasiu, bosko ślicznie wyglądasz w każdej stylizacji - pisali obserwatorzy.

W czwartkowy wieczór, 27 listopada Kasia Cichopek opublikowała wpis na Instagramie, który natychmiast wywołał poruszenie wśród jej fanów. W poście pojawiło się zdjęcie aktorki w zimowej stylizacji oraz krótki, tajemniczy opis: „Dzisiaj mam bardzo dobry dzień. Szczęście +5, zimno −10”. Choć aktorka nie zdradziła szczegółów, co dokładnie sprawiło, że jej poziom szczęścia osiągnął „+5”, nie da się ukryć, że promienieje radością. Zdjęcie polubił między innymi jej mąż, Maciej Kurzajewski, a fani w komentarzach nie szczędzili ciepłych słów.

Kasia Cichopek ogłasza szczęście na Instagramie

Ostatnie miesiące były dla Kasi Cichopek bardzo intensywne i pełne pozytywnych zmian. Aktorka nie tylko nadal występuje w serialu „M jak miłość” i prowadzi program „Halo tu Polsat”, ale również poślubiła Macieja Kurzajewskiego oraz ogłosiła uruchomienie nowego projektu - marki ekskluzywnych środków czystości.

W wywiadzie dla portalu „Plejada” przyznała, że mąż jest dla niej ogromnym wsparciem i ostoją.

Mam wsparcie swojego męża Maćka, który stoi za mną murem i kiedy robię się krucha w domu, to on mnie podtrzymuje - zdradziła Cichopek.

Tajemnicza formuła „Szczęście +5” opublikowana na Instagramie rozbudziła ciekawość fanów. Choć aktorka nie podała konkretów, wszystko wskazuje na to, że chodzi o poczucie spełnienia - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Cichopek nie ukrywa, że ten czas jest dla niej wyjątkowy. W tym samym wywiadzie dodała:

To jest najpiękniejszy rok w moim życiu. Spotkały mnie same dobre rzeczy.

Fani zachwyceni. Lawina pozytywnych komentarzy

Pod postem Kasi Cichopek na Instagramie pojawiła się fala pozytywnych komentarzy od fanów.

Super, pozdrawiam Pani Kasiu.

Szczęśliwi to zawsze mają happy day.

Kasiu, bosko ślicznie wyglądasz w każdej stylizacji - pisali obserwatorzy.

Wielu internautów podkreślało, że aktorka wygląda pięknie i promienieje pozytywną energią. Nie zabrakło również głosów ciekawości – co sprawiło, że Kasia ma tak dobry dzień?

Zobacz także: Karolina Gilon w "Dzień Dobry TVN"! Tego nikt się nie spodziewał