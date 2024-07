Kasia Cichopek postanowiła wykorzystać ostatnie chwile przed powrotem na plan "M jak miłość" i zabrała swoją rodzinę na egzotyczne wakacje do ciepłych krajów. Gwiazda długo nie chciała rozstać się z małą Helenką i dlatego jej powrót do serialu tak się opóźniał. Dodatkowo w ostatnim czasie trafiła do szpitala z powodu odwodnienia organizmu. Przypomnijmy: Kasia Cichopek w szpitalu. Co się stało?

Aktorka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć jak wypoczywa gwiazda. Niestety, są to ostatnie dni wypoczynku poza Polską, ponieważ jak już informowaliśmy, 30 kwietnia Cichopek wraca na plan produkcji TVP. Jak udało nam się dowiedzieć na miejsce wypoczynku rodzina wybrała Turcję.



Kasia i Marcin zabrali dzieci do Turcji. Chcieli odpocząć w ciepłym kraju przed powrotem Kasi do pracy, dlatego zdecydowali się na szybki w locie i niedrogi kierunek. Mała Helenka pierwszy raz wyjechała z Polski. Jutro wylądują na lotnisku w Warszawie. - zdradza nasz informator.

Trochę jej zazdrościmy tej pogody, a wy?

