Córeczka Kasi, Józefina, przyjdzie na świat już za kilka tygodni. To ważne, aby w ostatnich tygodniach ciąży nie przemęczać się i nie brać na swoje barki zbyt wiele. Niestety, dziennikarka zapomniała o tym i ostatnio jej organizm odmówił posłuszeństwa. Kasia o trudach ciąży napisała na Instagramie.

- Jestem w 34. tygodniu ciąży i wciąż wydaje mi się, że jestem niezniszczalna... Guzik prawda! Wczoraj wzięłam sobie na głowę, na barki, na plecy za dużo. To był intensywny dzień, od rana. Kiedy popołudniem wróciłam do domu, pragnąc poświęcić czas Rodzinie, Synowi, mój organizm się zbuntował. Musiałam się położyć, zregenerować- święte prawo kobiety w ciąży. A jednak... przeklinałam tę niesprawiedliwość! Dopadły mnie wyrzuty sumienia i obrzydliwa gotowość do łez. I myśli od groma, i samokrytyka: że przecież zamiast odpoczywać, powinnam słuchać opowieści Heńka o superbohaterach, bawić się z nim Transformersami i jeszcze poodkurzać w międzyczasie w kuchni, bo jakiś niepokojący bałagan tam się zrobił.