Długo spekulowano o udziale Karoliny Szostak w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Początkowo macierzysta stacja prezenterki nie chciała się zgodzić na jej występ, tłumacząc, że poważna dziennikarka nie powinna szaleć na parkiecie w kusych kreacjach. W końcu jednak dostała zgodę i pojawiła się we wczorajszym odcinku show.

Karolina sumiennie przykłada się do treningów i ciężko ćwiczy na parkiecie ze swoim partnerem, przez co przez wielu typowana jest na faworytkę programu. Jej kobiece kształty z pewnością są atrakcją programu, zwłaszcza dla mężczyzn.

W pierwszym odcinku Szostak i jej partner Andrej Mosejcuk zatańczyli walca angielskiego. Niestety nie wszystko poszło po ich myśli. Podczas tańca widać było, że Karolina bardzo się stresuje i skupia się na wyuczonych krokach. Andrzej Grabowski powiedział po występie:

Więcej odwagi. W pewnym momencie przestała się pani uśmiechać.

Iwona Pavlović nie była już tak miła w swoich ocenach:

Nie było lekkości, był walec. To nie wynika z ciężaru człowieka tylko z pracy stóp.

Przed programem Karolina udzieliła wywiadu dla wp.pl w którym przyznała, że jej duże piersi są ogromnym utrudnieniem zwłaszcza w walcu, który został wybrany jako taniec pierwszego odcinka:

Ograniczają ruchy przy obrotach. Banalna rzecz jak przytulanie - jesteśmy blisko siebie i to przeszkadza.

Myślicie, że to dlatego para nie otrzymała najwyższych not i z trudem przeszła do kolejnego odcinka?

