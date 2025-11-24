W poniedziałkowe popołudnie Karolina Skiba opublikowała na swoim profilu na Instagramie czarno-biały kolaż zdjęć swojej 93-letniej babci. W emocjonalnym wpisie poinformowała o jej śmierci. Wiadomość natychmiast poruszyła fanów i obserwatorów żony Krzysztofa Skiby.

Karolina Skiba poinformowała o śmierci ukochanej babci

Karolina Skiba to żona Krzysztofa Skiby, wokalisty zespołu Big Cyc. Para wzięła ślub w sierpniu 2023 roku. Zakochani zazwyczaj dzielą się w mediach społecznościowych dobrymi chwilami ze swojego życia. Tym razem jednak było inaczej. Karolina Skiba udostępniła w sieci smutny wpis - poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci. Pogrążona w żałobie wnuczka, napisała:

To były bardzo ciężkie cztery, sinusoidalne miesiące, które wyrywały mi każdego dnia cząstkę serca i pozytywnego podejścia do życia. Ale moja ukochana babcia jest już tam, gdzie będzie jej znowu wspaniale i znowu będzie największą i najpiękniejszą z dam. Wiem, że jeszcze nie raz się spotkamy. Kocham cię i zawsze będę

Internauci poruszeni tragedią Karoliny Skiby

Wpis Karoliny Skiby o śmierci babci spotkał się z ogromem zrozumienia i słów otuchy ze strony internautów:

Będziesz mieć wspaniałego Anioła Stróża, trzymaj się Kochana, wiem jak to boli

Wyrazy współczucia. Przytulam, wiem jak to boli. Moja ukochana babcia odeszła 10 lat temu o bardzo za nią tęsknię

Odejście Babci zawsze boli… jak żadne inne odejście. Przytulam, Karolinko

Myślę, że zawsze będziecie blisko siebie nie ważne w jakim wymiarze

