Karolina Rosińska z „Poranku Kojota” miała być wielką gwiazdą, ale nagle zniknęła z show-biznesu. Co teraz robi?

Karolinę Rosińską doskonale znają wszyscy fani filmu „Poranek Kojota”. Aktorka zapowiadała się na wielką gwiazdę, a filmy z lat 90. , w których grała były prawdziwymi hitami. Wydawało się, że ma wszystko, aby zostać jedną z legend polskiego kina, co się stało, że zniknęła z show-biznesu? Zobaczcie, czym teraz zajmuje się Karolina Rosińska!

Karolina Rosińska porzuciła swoją karierę i wyjechała do USA!

Karolina Rosińska zasłynęła w wieku 19 lat rolą w filmie „Uprowadzenie Agaty” Marka Piwowskiego. To było w 1993 roku! Młoda aktorka otrzymała niemal same pochlebne recenzje od krytyków i wróżono jej wielką karierę. Wystąpiła jeszcze w kilku filmach i pojawiła się nawet na festiwalu w Cannes z filmem „Escape”, w którym grała. Potem wyjechała do USA, gdzie pracowała jako modelka i studiowała na kalifornijskim uniwersytecie UCLA.

Wyjechałam do Stanów na prywatne zaproszenie, do Los Angeles i zostałam tam przez 15 lat. Weszłam w to wszystko z marszu i jak teraz patrzę to widzę, że to mi się bardziej przydarzyło, niż było przemyślane. Wydaje mi się, że trochę uciekłam od tego wszystkiego - powiedziała kilka lat temu Karolina Rosińska podczas rozmowy w programie "Pytanie na śniadanie".

Największą sławę przyniosła Karolinie Rosińskiej rola w "Poranku Kojota". Wcieliła się wtedy w postać Noemi, piosenkarki pochodzącej z bogatego domu, która ma dosyć tego świata. Niestety mimo ogromnej popularności aktorce nie udało się zaistnieć w polskiej kinematografii na dłużej!

Związki Karoliny Rosińskiej!

Karolina Rosińska w Stanach wyszła za mąż za instruktora nurkowania, jednak to małżeństwo nie przetrwało próby czasu:

Po jakimś czasie zaczęło się psuć w moim małżeństwie. Mąż był instruktorem nurkowania i często wyjeżdżał. Po prostu rozeszły nam się drogi – czytamy w książce „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat?”

Drugim mężem aktorki był Piotr Bukowiecki, obecny partner Edyty Herbuś. Para ma dwójkę dzieci: córkę Vivian i syna Melchiora.

Czym obecnie zajmuje się Karolina Rosińska?

Karolina Rosińska ostatnio na ekranie pojawiła się w 2016 roku, gdzie zagrała epizod w "Ojcu Mateuszu". Pojawiała się też w "Klanie", "Na dobre i na złe" czy "Pierwszej miłości". Potem na dobre zniknęła z show-biznesu. Jak sama mówi nie lubi być w centrum zainteresowania:

Jestem dość nieśmiałą osobą i nie lubię być w centrum zainteresowania – powiedziała aktorka w książce "Gdzie są gwiazdy z tamtych lat?".

46-letnia obecnie aktorka pracuje w szkole, gdzie uczy języka angielskiego i literatury.

Karolina Rosińska i Maciej Sthur w filmie "Poranek kojota".