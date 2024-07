Każdy poczytny magazyn o gwiazdach ma już swoją rubrykę, w której modowy ekspert ocenia stylizacje gwiazd z czerwonych dywanów. W dwutygodniku "Gala" swoje opinie na temat kreacji jakie możemy podziwiać na różnego rodzaju wydarzeniach w swoim felietonie ocenia Karolina Malinowska. W ostatnim numerze była modelka bliżej przyjrzała się sukienkom z tegorocznego rozdania TeleKamer.

Malinowska, tak jak wcześniej zrobił to w "Grazii" duet Paprocki i Brzozowski, jest zachwycona Dodą w beżowo-pudrowej sukni od Dawida Wolińskiego. Panowie nazwali ją "prawdziwą mieszanką wybuchową", a Karolina skomentowała stylizację Rabczewskiej tak:

Modowa ekspertka w samych superlatywach rozpływa się nad galową stylizacją wokalistki, która dopieszczona została nawet w najmniejszym detalu:

- Jestem totalnie zachwycona tym, jak wygląda Dorota! Długa beżowopudrowa sukienka odsłaniająca wiele, ale nie za wiele... I najważniejszy, najpiękniejszy dodatek - wspaniałe ciało, które widać było doskonale dzięki licznym rozcięciom. To nie mogło się nie udać! Mocne uzupełnienie kreacji to piękne bransolety i pierścionki w złotym kolorze. Nie przypadły mi do gustu buty, ale to nie one grały główną rolę. Za to makijaż jest piękny, a fryzura śliczna i kobieca, bez udziwnień. Bosko!