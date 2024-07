6 z 6

Barbara Sienkiewicz

Miejsce 6. 60-LETNIA MAMA - Barbara Sienkiewicz

KP: Mentalna patologia mediów wyszła tutaj jak na dłoni. Barbara Sienkiewicz po prostu postanowiła mieć dzieci, choć od dawna nie ma 18 lat, i nagle cała Polska poczuła się jak jej ginekolog, psychiatra oraz psycholog. Było mi wstyd za pseudoekspertów, którzy publicznie roztrząsali sprawę, czy było to in vitro, czy nie za późno i czy to zdrowe… Nikt nie pomyślał, żeby może jej pomóc, bo z tego, co wiem, jej sytuacja nie jest godna pozazdroszczenia. Wstyd i polski kołtun w pełnej krasie!

AR: Najbardziej idiotyczne były chyba zarzuty o to, że całość miała posłużyć pani Barbarze do promocji. To dopiero chore myślenie! Hejt, jaki przy tej okazji wylał się z Internetu, też był dość żałosny. Nie wiem, czemu część moich rodaków koniecznie musi wszystko skomentować, nawet jeśli poza wulgaryzmami i złośliwością nie ma kompletnie nic do powiedzenia? Moda jakaś czy co?

Kolejna część RANKINGU Karoliny Korwin Piotrowskiej i Alka Rogozińskiego już 1 stycznia 2016!