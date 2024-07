Karolina Korwin Piotrowska skomentowała wyniki wyborów parlamentarnych w swoim najnowszym felietonie. Dziennikarka podsumowała też zakończoną właśnie kampanię wyborczą. Piotrowska jest pełna obaw o następne cztery lata pod rządami PiS, lecz pisze i o innych ugrupowań politycznych. Wieczór wyborczy podsumowuje tymi słowami:

To był wieczór z przewidywaną od dawna niespodzianką. PiS wygrywa. Będzie zamordyzm czy wesele? Kacza zagłada czy nowe rozdanie? Okaże się wkrótce... na naszych zadkach. (...) Szaleństwo trwało w niedzielę cały dzień bo Twitter podawał ceny z #bazarek a tam wynikało, że pistacje i kaczki będą drogie, czyli będzie dobry wynik wyborczy PiS. Druga na liście komitetów wyborczych była PO czyli ośmiorniczki albo nerkowce idą cały dzień w dół, mocno zaś cały dzień stały "ciasteczka" czyli Ruch Pawła Kukiza. Rządzić więc nami będzie kaczka nadziewana ciasteczkami. Zobaczymy, czy to się okaże strawne i zdrowe, czy zgagi po tym nie będzie. Bo czy smaczne, to nawet nie pytam - napisała dziennikarska w swoim felietonie dla onet.pl.