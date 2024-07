Cały świat żyje dziś królewskim porodem księżnej Kate. Media na bieżąco relacjonują, to co dzieje się pod londyńskim szpitalem św. Marii. Cała sytuację w serwisie NaTemat.pl postanowiła skomentować Karolina Korwin-Piotrowska.

Dziennikarka słynąca z ciętego języka jest zszokowana całym zamieszaniem wokół "royal baby".

- Rozumiem, to wszystko to upubliczniona bajka o osieroconym wcześnie ślicznym królewiczu, który wziął sobie dziewczynę z ludu i jak w powieściach Barbary Cartland czy serialu „Dynastia“ będą mieli owoc swej miłości. Tak, ja wiem, że to bajka, którą kochamy i mamy do tego absolutnie prawo. Ale ta histeria i oczekiwanie jakby co najmniej miało wylądować UFO albo zmartwychwstać miał Elvis, ewentualnie Marilyn Monroe, jest szokująca - napisała Karolina.