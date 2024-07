Na wszelkich imprezach i w mediach społecznościowych nie da się nie zauważyć coraz większej aktywności braci Maślaków - przystojnego Rafała i Olka. Choć to na razie Mister Polski wzbudza największe zainteresowanie, niedawno Mister Polski zaczął promować w telewizji zarówno brata, jak i ojca. Przypomnijmy: Maślak zabrał brata na salony. On też chce robić karierę w show-biznesie

Ich obecności nie mogła nie dostrzec również Karolina Korwin Piotrowska, która poświęciła im miejsce swoim felietonie dla Wprost. Dziennikarka jest przerażona ich parciem na szkło oraz brakiem inteligencji. Obawia się, że Maślakowie niedługo zaczną pokazywać dosłownie wszystko ze swojego życia rodzinnego:

Na tak ostre słowa zareagował już brat Rafała, Olek, który również chciałby być sławny. Jest bardzo oburzony słowami Karoliny. Na swoim Facebooku wyraził sprzeciw wobec jej oceny:

SZCZYT CHAMSTWA ! Dostałem od kogoś Was ten screen i postanowiłem wyrazić swoje zdanie. Możecie się z nim zgadzać lub nie, ale uważam, że ta pani tym razem ostro przegięła ! Jak słusznie napisał mój brat, on wszystko przyjmie na klatę, bo jest Misterem Polski i często udziela się w mediach. Od mojego taty i mnie proszę trzymać się z daleka ! To, że pracuje w fabryce wcale nie świadczy o moim poziomie IQ i jakoś nie przypominam sobie, aby ktokolwiek z mojej rodziny z panią rozmawiał. Nie pozwolę również obrażać mojego taty, który wiele w życiu przeszedł, ale jakoś wychował z mamą trójkę synów. Nie sztuką jest siedzieć w studiu telewizyjnym, przeglądać prasę, internet i ubliżać ludziom. Proszę stanąć twarzą w twarz z tymi wszystkimi osobami, które Pani codziennie obraża i ciekawe, czy będzie pani wtedy taka pewna siebie i wygadana. Może nie jestem super wykształcony, ale wychowałem się w rodzinie, w której zawsze trzymaliśmy się razem i wspieraliśmy. Wie Pani co to jest rodzina ? Chyba nie za bardzo....Nie jest Pani dla mnie autorytetem, a papier przyjmie wszystko. Nie jestem mściwy, nikomu źle nie życzę. Wyrażam tylko swoje zdanie, tak samo, jak pani, wyraziła swoje! - pisze oburzony