Karolina Korwin Piotrowska przygotowuje się do kolejnego sezonu "Magla Towarzyskiego", w którym komentuje aktualne wydarzenia ze świata gwiazd i celebrytów. W nowym sezonie zabraknie dotychczasowego współprowadzącego - Tomasza Kina. Na jego miejscu, co odcinek, pojawi się inny gość - znawca show-biznesu. Przypomnijmy: Korwin Piotrowska na planie czołówki "Magla Towarzyskiego". Nie pojawiła się sama

Dziennikarka, poza show, zajmuje się również pisaniem felietonów. W najnowszym dla TVN Style Korwin opowiedziała o tym, jak przekonała się do mocy portalów społecznościowych, zwłaszcza Instagramu. Została zaproszona przez swoją znajomą z Trójmiasta, do swojego show roomu na promocję książki. Karolina miała opory pojawić się wśród jej koleżanek - kilkunastu fashionistek, które znają się tylko z internetu. Okazuje się, że choć odstawała od nich ubiorem, została ciepło przyjęta przez dziewczyny:

Byłam więc zdziwiona, ale i zaciekawiona, kiedy moja kumpelka z Trójmiasta, Beata, zaproponowała mi spotkanie w ramach promocji swojej książki w jej maleńkim showroomie, na które zamierzała zaprosić swoje kumpelki z Instagrama. Beata to fashion victim w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ciuchy kocha, ze wzajemnością, wygląda jak modelka, jej koleżanki pewnie też są do niej podobne, pomyślałam, ale jak to zgrać z książką o 25-leciu popkultury w Polsce? Ja, stara wyga, trochę się denerwowałam, że po pierwsze - nikt nie przyjdzie i będzie blamaż, po drugie - nie będą chciały ze mną rozmawiać, bo jak one mogą mieć, te super modne laski obznajomione ze światowymi markami, wiele wspólnego z kimś takim jak ja? W koszulce z H&M i w adidaskach??? One, które maja szafy pełne Loboutinów? I to tych prawdziwych, a nie z bazaru...- pisze Piotrowska