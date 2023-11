Karolina Gilon, uczestniczka „Top Model” sprzed czterech lat twierdzi, że zawsze marzyło jej się prowadzenie dużego formatu w telewizji. I właśnie spełnia to marzenie. Karolina Gilon pod koniec sierpnia wyjeżdża do Hiszpanii, by kręcić zdjęcia do nowego show Polsatu „Love Island Polska”. Program ten zdobył ogromną popularność w Anglii – śledzi go tam blisko 3 mln widzów. I nic dziwnego, bo show pokazuje perypetie młodych ludzi, którzy chcą znaleźć miłość i przeżyć fantastyczną przygodę. My zobaczymy go już na początku jesieni.

„Nie mamy zamiaru generować hejtu, chcemy, by przekaz był pozytywny. Wierzę, że dzięki niemu ludzie naprawdę odnajdą miłość, która będzie trwać, gdy kamery już zostaną wyłączone – mówi „Fleszowi” Karolina.

Czy Karolina Gilon jest zakochana?

Gilon nie ukrywa, że sama jest szczęśliwie zakochana. Nie chce jednak mówić o swoim związku. Przyznaje za to, że dzisiaj młodym osobom trudno znaleźć prawdziwą miłość.

„Uważam, że kiedyś ludzie potrafili o związki dbać. Dziś, gdy przychodzi kryzys, to wiele par szybciej rezygnuje z uczuć, decyduje się na rozstanie, bo w dobie Internetu łatwo spotkać nową osobę” mówi Karolina Gilon.

Ona jest jednak inna, stara się chronić swój związek. Cieszy się, że z Michałem łączy ją wiele pasji i że potrafią być dla siebie również przyjaciółmi.

„Lubię być zakochana, bo wtedy bardziej cieszę się ze wszystkiego, nawet ze swoich sukcesów. Dlatego też mam nadzieję, że w „Love Island Polska” będziemy mogli obserwować prawdziwe emocje. I że powstaną tam pary, których uczucie przetrwa próbę czasu”, mówi Karolina Gilon.

Karolina Gilon z chłopakiem

