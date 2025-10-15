Karolina Gilon chwali się płaskim brzuchem 8 miesięcy po porodzie: "Nawet nie wiem, czy przed ciążą taki miałam"
Karolina Gilon osiem miesięcy temu urodziła synka. Świeżo upieczona mama od razu zabrała się do ciężkiej pracy, by wrócić do formy sprzed ciąży. Efekty ćwiczeń i zdrowej diety przeszły jej najśmielsze oczekiwania. Celebrytka pochwaliła się rezultatem w mediach społecznościowych.
Karolina Gilon kilka miesięcy temu została mamą. Gwiazda "Love Island" opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym możemy podziwiać efekty metamorfozy jej sylwetki. Celebrytka pokazała wyrzeźbiony brzuch i przyznała, że takich efektów nie spodziewała się nawet ona sama. "Wygląda najlepiej w moim życiu".
Karolina Gilon urodziła synka
Karolina Gilon to jedna z najpopularniejszych celebrytek w naszym kraju. W 2015 roku wzięła udział w piątej edycji programu "Top Model", który otworzył jej drzwi do dalszej kariery. Widzowie doskonale znają ją z formatów, takich jak "Love Island. Wyspa Miłości" czy "Ninja Warrior Polska".
Gwiazda aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z obserwatorami informacjami zarówno na temat życia prywatnego, jak i zawodowego. Na początku roku na świat przyszedł jej synek Franio i od tej chwili dumna mama regularnie publikuje na Instagramie urocze zdjęcia rozkosznego malucha.
Szybko jednak radość związaną z początkiem macierzyństwa przyćmiły problemy zawodowe. Zalana łzami Karolina Gilon kilka miesięcy po porodzie poinformowała o utracie pracy w Polsacie. Prezenterka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraziła żal, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego nie przewidziano dla niej miejsca w stacji. Jej słowa szybko wywołały burzę w mediach.
Karolina Gilon pokazała płaski brzuch po ciąży
Wszystko wskazuje jednak na to, że prezenterka ma już najgorsze za sobą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Skupia się obecnie nie tylko na wychowaniu synka, ale również na dbaniu o sylwetkę. Ostatnio opublikowała rolkę, w której pokazała efekty ćwiczeń i zdrowej diety. Zdradziła także, jak osiągnęła taki rezultat i zaznaczyła, że jej brzuch nigdy nie wyglądał lepiej.
8 miesięcy zajęła mi praca nad moim brzuchem! Trochę to trwa, więc jeśli myślicie o przyszłym lecie, to ja bym już teraz się za to zabierała. Zresztą, formę najlepiej robi się jesienią i zimą
Fani Karoliny Gilon błyskawicznie zareagowali na wpis mnóstwem pozytywnych komentarzy. Internauci są zachwyceni metamorfozą sylwetki prezenterki.
Pięknie. Zdrowe jelita i zdrowe hormony, to podstawa! Bez tego ani rusz
Super! Ciało po ciąży potrafi wyglądać jeszcze lepiej niż przed!
Brawo! Tak trzymaj! Najważniejsze to działać, ruszać się i zdać sobie sprawę z tego co na talerzu Ci służy a co…dobrze by było wyeliminować
