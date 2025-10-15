Karolina Gilon kilka miesięcy temu została mamą. Gwiazda "Love Island" opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym możemy podziwiać efekty metamorfozy jej sylwetki. Celebrytka pokazała wyrzeźbiony brzuch i przyznała, że takich efektów nie spodziewała się nawet ona sama. "Wygląda najlepiej w moim życiu".

Karolina Gilon urodziła synka

Karolina Gilon to jedna z najpopularniejszych celebrytek w naszym kraju. W 2015 roku wzięła udział w piątej edycji programu "Top Model", który otworzył jej drzwi do dalszej kariery. Widzowie doskonale znają ją z formatów, takich jak "Love Island. Wyspa Miłości" czy "Ninja Warrior Polska".

Gwiazda aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z obserwatorami informacjami zarówno na temat życia prywatnego, jak i zawodowego. Na początku roku na świat przyszedł jej synek Franio i od tej chwili dumna mama regularnie publikuje na Instagramie urocze zdjęcia rozkosznego malucha.

Szybko jednak radość związaną z początkiem macierzyństwa przyćmiły problemy zawodowe. Zalana łzami Karolina Gilon kilka miesięcy po porodzie poinformowała o utracie pracy w Polsacie. Prezenterka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraziła żal, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego nie przewidziano dla niej miejsca w stacji. Jej słowa szybko wywołały burzę w mediach.

Karolina Gilon pokazała płaski brzuch po ciąży

Wszystko wskazuje jednak na to, że prezenterka ma już najgorsze za sobą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Skupia się obecnie nie tylko na wychowaniu synka, ale również na dbaniu o sylwetkę. Ostatnio opublikowała rolkę, w której pokazała efekty ćwiczeń i zdrowej diety. Zdradziła także, jak osiągnęła taki rezultat i zaznaczyła, że jej brzuch nigdy nie wyglądał lepiej.

8 miesięcy zajęła mi praca nad moim brzuchem! Trochę to trwa, więc jeśli myślicie o przyszłym lecie, to ja bym już teraz się za to zabierała. Zresztą, formę najlepiej robi się jesienią i zimą napisała pod nagraniem.

Fani Karoliny Gilon błyskawicznie zareagowali na wpis mnóstwem pozytywnych komentarzy. Internauci są zachwyceni metamorfozą sylwetki prezenterki.

Pięknie. Zdrowe jelita i zdrowe hormony, to podstawa! Bez tego ani rusz

Super! Ciało po ciąży potrafi wyglądać jeszcze lepiej niż przed!

Brawo! Tak trzymaj! Najważniejsze to działać, ruszać się i zdać sobie sprawę z tego co na talerzu Ci służy a co…dobrze by było wyeliminować czytamy pod nagraniem.

