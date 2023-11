Reklama

Karolina Ferenstein-Kraśko do tej pory funkcjonowała w mediach głównie jako „żona Piotra Kraśki”, mama trójki dzieci i gospodyni słynnej stadniny w Gałkowie, gdzie bywają gwiazdy. Teraz to może się zmienić! Karolina wzięła udział w show „Agent-Gwiazdy" i ponoć nie odpadnie w pierwszym odcinku, ale zostanie na dłużej. Magazyn „Party" spytał ją o to, czy planuje karierę w showbiznesie?

Po powrocie tyle mam do nadgonienia w domu i w firmie, że nie mam czasu na rozwijanie kariery telewizyjnej. Co dalej? Nie mam pojęcia – mówi „Party" Karolina.

Ale na konferencji wiosennej ramówki TVN Karolina i Piotr wzbudzali takie samo zainteresowanie dziennikarzy i fotoreporterów. Wszyscy chcieli wiedzieć, dlaczego zgodziła się na udział w programie i kto jej to zaproponował? Z inicjatywą wyszli producenci programu „Agent-Gwiazdy".

Niby żona przy mężu, piękna kobieta, ale też pracująca, o czym mało kto wie – mówi w „Party" Marta Więch, producentka show „Agent– Gwiazdy 3”.

Producentka spotkała się z Karoliną kilka lat temu przy realizacji innego programu „Druga twarz”. Ferenstein-Kraśko występowała wtedy w jednym odcinku, w którym pomagała jednej z uczestniczek w nauce jazdy konnej.

– Karolina miała w sobie to coś! Zapamiętałam ją – przyznaje w „Party" Więch.

Czy to oznacza, że nadszedł czas, aby Karolina stanęła teraz przed mężem w blasku fleszy? Czytaj o tym w najnowszym numerze magazynu „Party".

Karolina Ferenstein-Kraśko na ostatnim Balu Dziennikarzy wystąpiła w sukni od Gosi Baczyńskiej

Rozpoczęło się promowanie programu uczestników „Agenta-Gwiazdy" w DDTVN. Pierwszy odcinek show pod koniec lutego.