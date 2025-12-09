List od 90-letniej fanki Familiady wzruszył ekipę programu

Pani Helena, mająca 90 lat, mieszka we wsi Sośnica na Podkarpaciu. Od wielu lat jest wierną widzką programu „Familiada”, emitowanego na antenie TVP2. Jak przyznała w liście, ogląda teleturniej codziennie i uważa go za wspaniałą formę rozrywki, która nie tylko bawi, ale również edukuje, ćwiczy pamięć i poszerza horyzonty.

Karol Strasburger otrzymał list z wyznaniem miłości

W przesłanym liście pani Helena podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat programu oraz jego prowadzącego - Karola Strasburgera. Przyznała, że aktor zajmuje szczególne miejsce w jej sercu. Dodała także, że mimo trudności z korzystaniem z Internetu - który nazwała niemal „czarną magią” - zdecydowała się napisać tradycyjny list. Do wiadomości dołączyła także propozycję hasła i odpowiedzi, które mogłyby znaleźć się w teleturnieju.

Mieszkam w małej wsi Sośnica na Podkarpaciu. Mam 90 lat. »Familiadę« oglądam codziennie. Jestem fanką. Uważam, że to wspaniała rozrywka, która edukuje, ćwiczy pamięć, poszerza horyzonty. Prowadzącego »Familiadę« pana Karola po swojemu kocham, szanuję i uważam za kogoś mi bliskiego. (...) Posługuję się listową formą korespondencji, bo Internet to dla mnie prawie »czarna magia«. Życzę powodzenia w pracy i życiu osobistym czytamy w liście udostępnionym przez produkcję.

Widać, że prowadzący kultowy teleturniej wciąż cieszy się sporym powodzeniem. Nic dziwnego, jego życie prywatne także nadal budzi spore emocje w mediach. Niedawno Karol Strasburger i jego ukochana ujawnili powód do świętowania.

Fanka „Familiady” otrzyma prezent od produkcji

Produkcja programu „Familiada” opublikowała treść listu pani Heleny na oficjalnym profilu programu na Facebooku. List określono jako „wzruszający” i „chwytający za serce”. Twórcy programu byli niezwykle poruszeni słowami 90-letniej fanki. Zdecydowano, że zostanie ona uhonorowana specjalnym prezentem - nagrodą, która już została wysłana.

