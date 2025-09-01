W niedzielę 31 sierpnia 2025 roku Gdańsk stał się miejscem pełnym wzruszeń i patriotycznych uniesień. To właśnie tam odbyły się obchody 45-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Jedno z wydarzeń, zorganizowane przez związek zawodowy, zgromadziło tłumy uczestników. Wśród obecnych był świeżo wybrany prezydent Karol Nawrocki, który swoją obecnością podkreślił rangę rocznicy.

Karol Nawrocki i łzy nastolatki

W trakcie obchodów doszło do poruszającej sytuacji, która została uwieczniona na nagraniu i w krótkim czasie obiegła sieć. Podczas powitania ze zgromadzonymi prezydent zauważył nastolatkę imieniem Hania. Dziewczyna, widząc prezydenta Karola Nawrockiego, nie potrafiła powstrzymać emocji i się rozpłakała.

Zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego wobec nastolatki wzbudziło duże zainteresowanie i emocje w mediach społecznościowych. Gdy zbliżył się do zapłakanej dziewczyny, wypowiedział słowa:

Co się stało, płakałaś? O Jezu, naprawdę?

Ten spontaniczny i ludzki gest spotkał się z ciepłym odbiorem świadków sytuacji. Po krótkim pytaniu prezydent bez wahania przytulił Hanię. W jego reakcji widać było wyraźne poruszenie – sam przyznał, że łzy dziewczyny mocno go wzruszyły. Ten moment, pełen emocji, stał się symbolem ludzkiego podejścia i empatii nowego prezydenta wobec obywateli, szczególnie młodego pokolenia.

Nagranie z Gdańska obiegło sieć. Internauci nie kryją poruszenia

Chwilę później nagranie z tego zdarzenia zostało opublikowane na profilu Tygodnika „Solidarność” w mediach społecznościowych. Opisano je słowami: „Wobec łez młodej damy prezydent Karol Nawrocki nie przeszedł obojętnie. 45. rocznica powstania NSZZ Solidarność”.

Film w błyskawicznym tempie zyskał popularność i został udostępniony przez wielu użytkowników. Komentarze pod nagraniem są pełne emocji – internauci wyrażają uznanie dla prezydenta za jego serdeczną postawę i umiejętność okazania empatii w ważnym momencie społecznym.

