Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej, zapowiedział swój powrót do mediów publicznych, co wywołało zaskakujące reakcje w politycznych kręgach. Jedną z nich był stanowczy komentarz Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, który jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza zaakceptować tej decyzji.

Reklama

Jacek Kurski zapowiada powrót do TVP

Jacek Kurski to były prezes Telewizji Polskiej, który stał na jej czele w latach 2016–2022. Pod jego kierownictwem TVP przeszła znaczące zmiany programowe i organizacyjne, zyskując silne wsparcie ze strony rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tamtych czasach mieli znaczącą przewagę w Sejmie. Ostatnio, na łamach TVP Info, Kurski zapowiedział swój powrót do mediów publicznych.

Wrócę do was, kochani, w telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie

To oświadczenie wywołało spore poruszenie w środowisku politycznym, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich.

Reakcja Karola Nawrockiego na słowa Kurskiego

Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta, nie pozostał obojętny na zapowiedź Kurskiego. Na platformie X zamieścił krótki, ale mocny komentarz:

Po moim trupie…

W ten sposób dał jasno do zrozumienia, że powrót Kurskiego do Telewizji Polskiej nie będzie przez niego akceptowany. Reakcja ta wskazuje na wyraźne napięcie między nimi.

Jaką relacje mają Jacek Kurski i Karol Nawrocki?

Korespondent radia RMF FM, Paweł Żuchowski, zwrócił uwagę, że jeszcze niedawno Karol Nawrocki spotkał się z Jackiem Kurskim w USA i wszystko wskazywało na to, że ich relacja jest bardzo dobra.

Zabawna jest ta próba odcięcia się od Kurskiego, po jego wypowiedzi, która jest krytykowana. Jeszcze trzy tygodnie temu panowie wspólnie jedliście śniadanie, wymienialiście uśmiechy i paradowaliście w Chicago. Byłem, widziałem napisał Paweł Żuchowski, korespondent Radia RMF FM.

Zobacz także:

Reklama

Nagranie znajdziesz: TUTAJ.