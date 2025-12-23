Karol Nawrocki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podjął decyzję, która zaskoczyła opinię publiczną w całym kraju. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, głowa państwa nie spędzi Wigilii Świąt Bożego Narodzenia 2025 z rodziną. Zamiast tradycyjnego spotkania przy wigilijnym stole, Karol Nawrocki postanowił odwiedzić wschodnią granicę Polski, by towarzyszyć służbom mundurowym pełniącym tam obowiązki.

Prezydent na granicy z żołnierzami i funkcjonariuszami

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, prezydent będzie obecny przy granicy z Białorusią, gdzie towarzyszyć będzie żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie”, a także funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji. Podczas swojej wizyty zamierza obserwować działania operacyjne realizowane przez służby w ramach ochrony granicy państwowej.

Jak podkreślił Rafał Leśkiewicz, obecność Karola Nawrockiego na granicy to nie przypadek. Decyzja została podjęta świadomie, jako forma solidarności i uznania dla tych, którzy w święta pozostają na posterunku, dbając o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.

Symboliczne znaczenie obecności prezydenta na granicy

Kancelaria Prezydenta w oficjalnym oświadczeniu wyjaśniła, że wizyta Karola Nawrockiego na granicy to nie tylko wyraz wdzięczności wobec służb. Ma również znaczenie symboliczne, podkreśla zaangażowanie najwyższych władz państwowych w ochronę granicy oraz pokazuje, że Polska nie zapomina o tych, którzy pełnią służbę w trudnych warunkach.

Rzecznik Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że żołnierze i funkcjonariusze zasługują na najwyższy szacunek oraz słowa podziękowania za odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Prezydent, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, chciał osobiście wyrazić uznanie dla ich pracy, wybierając obecność w terenie zamiast komfortu świąt rodzinnych.

