Koronawirus nie odpuszcza — patrząc na ostatnie statystyki, niestety cały czas przybywa chorych. Tym bardziej każdy z nas musi dbać o siebie najlepiej, jak tylko jest to możliwe. W końcu chodzi o zdrowie nasze i naszych bliskich. Najważniejsza w walce z każdym wirusem jest higiena. Jak najczęstsze mycie rąk to podstawa, o której pamięta już większość z nas. Jednak czy wiesz, co jeszcze możesz zrobić?

Jak dbać o czystość domu w dobie pandemii?

Prawda jest taka, że nadal nie do końca wiadomo, przez ile czasu COVID-19 może przetrwać na ubraniach, ani przez ile czasu jest aktywny na innych powierzchniach. Naukowcy wciąż to badają, ale na razie przyjmuje się, że utrzymuje się od kilku godzin do nawet kilku dni. Dlatego cały czas trzeba być szczególnie ostrożnym i minimalizować ryzyko zakażenia wirusem. Jak to zrobić? Po pierwsze, dezynfekuj spirytusem lub środkiem antybakteryjnym wszystkie rzeczy, których często dotykasz, ponieważ są doskonałym siedliskiem dla bakterii i wirusa. Mamy na myśli przede wszystkim – telefon, klucze, okulary przeciwsłoneczne lub korekcyjne, karty płatnicze, klamki czy włączniki światła. Po drugie, staraj się również często zmywać na mokro podłogę i przecierać stół, blat kuchenny, czy szafki. Po trzecie, zawsze przed gotowaniem zdezynfekuj miejsce, w którym będziesz przygotowywać posiłek. Nie zapomnij również o dokładnym umyciu warzyw i owoców przed ich zjedzeniem bądź ugotowaniem. Te zasady stosuje również Ania Starmach, którą pandemia przemieniła w… pedantkę!

Podczas pandemii o wiele bardziej dbam o higienę. Bardzo często myję ręce i sprzątam – mój dom chyba nigdy nie był aż tak czysty. Mój mąż się śmieje, że pandemia zrobiła z Ani Starmach pedantkę. Dodatkowo dzięki byciu ambasadorką marki Vizir sporo nauczyłam się o tym, jak prać w tych wyjątkowych czasach - zdradza gwiazda.

Pranie ubrań, a wirusy i bakterie

Skoro mowa o praniu, warto wyjaśnić najważniejsze zasady prania w czasach pandemii. Przestrzega ich również Ania Starmach!

W przypadku tkanin, które mogą mieć większy kontakt z zarazkami, takie jak ściereczki kuchenne, szmatki do sprzątania, zabrudzona bielizna, pościel, ręczniki oraz ubrania chorych członków rodziny, eksperci zalecają bardziej celowe podejście:

Wszystkie z wymienionych rzeczy przechowuj w osobnym koszu na pranie i zawsze pierz je oddzielnie.

Stosuj dłuższe cykle prania w wyższych temperaturach (> 60°C).

Wyjmij rzeczy z pralki zaraz po zakończeniu cyklu prania. Susz na świeżym powietrzu lub w suszarce bębnowej.

Używaj proszku do prania z wybielaczem na bazie aktywnego tlenu lub środka piorącego o działaniu antybakteryjnym lub przeciwwirusowym. Informacja o zastosowaniu wybielacza w składzie proszków do prania do codziennego użytku znajduje się na „liście składników” na opakowaniu: „zawiera środek wybielający na bazie tlenu”. Należy zwrócić uwagę, że ten składnik jest szeroko stosowany w standardowych proszkach do białego prania, ponieważ zapewnia nieskazitelną biel i czystość tkanin, ale nie jest dodawany do proszków przeznaczonych do kolorów.

Dokładnie myj ręce na każdym etapie prania. Największym ryzykiem przenoszenia zarazków jest dotykanie brudnej lub mokrej odzieży!

Pamiętaj, że dbałość o czystość i higienę to też dokładne czyszczenie pralki raz w miesiącu. W tym celu należy zastosować standardowy środek piorący z wybielaczem na bazie aktywnego tlenu i ustawić długi cykl prania w temperaturze 60°C lub nawet 90°C. Pralkę należy uruchomić bez ubrań w środku. Więcej informacji na temat czyszczenia pralki znajdziesz na pewno w instrukcji obsługi.

Jak prać gdy jesteśmy zdrowi i nikt u nas w domu nie choruje?

Nie zmieniamy swoich codziennych nawyków – pierzemy zgodnie z zaleceniami, które znajdziemy na metce ubrań. Sprawdzi się tu również pranie w niższej temperaturze, które jest przyjaźniejsze dla środowiska

Każdą nową zakupioną rzecz trzeba uprać przed założeniem

Brudne pranie nie powinno długo „leżakować” w koszu na brudy, ponieważ sprzyja to namnożeniu bakterii

W czym należy prać? W sprawdzonym środku piorącym. Mogą to być kapsułki Allin1 od Vizir, których fanką jest Ania Starmach!

Jestem zakochana w kapsułkach Vizir Allin1, które radzą sobie ze wszystkimi plamami na ubraniach całej mojej rodziny. Jestem im wierna, ponieważ są szybkie i proste! Jedna kapsułka na dno pustego bębna pralki i na to ubrania. Bez namaczania, bez wstępnego prania. Ponieważ na szczęście wszyscy jesteśmy zdrowi, to nie musiałam wprowadzać zmian do codziennego prania.

Miej w pamięci, że detergenty do codziennego użytku nie są opracowywane ani testowane pod kątem działania antybakteryjnego lub dezynfekującego, nawet jeśli zawierają wybielacz na bazie aktywnego tlenu. Aby zagwarantować działanie antybakteryjne lub dezynfekujące, do prania trzeba dodać specjalne dedykowane środki. Są one opracowane i przetestowane pod kątem eliminowania bakterii lub wirusów i można je rozpoznać po informacjach zamieszczonych na opakowaniu.

Redakcja Party.pl przypomina i apeluje - zdrowie jest najważniejsze, dlatego dbajcie o siebie.

Chronić przed dziećmi. Dowiedz się więcej na: www.keepscapsfromkids.eu

Wygraj zestaw produktów Vizir

Przekonaj się jak działają kapsułki Allin1! Odpowiedz na pytanie jak dbasz o czystość w domu. Czy masz rytuały, które sprawiają, że twoje mieszkanie jest zawsze czyste i pachnące świeżością? Podziel się nimi z nami! Nagrodzimy aż 30 osób, które otrzymają zestaw składający się z 2 opakowań Vizir Allin1 Pods Color.

Materiał powstał z udziałem marki Vizir