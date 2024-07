Kanye West to z pewnością jedna z najbarwniejszych postaci w świecie show-biznesu. Amerykański raper słynie z kontrowersyjnego zachowania i wypowiedzi, z których już nie raz musiał tłumaczyć.

Muzyk zaskoczył ostatnio swoich fanów planami na przyszłość… Okazuje się, że Kanye West zastanawia się jak będzie wyglądał jego pogrzeb!

Za kulisami jednego z występów Kanye przyznał, że marzy o wielkiej uroczystości na której pojawiliby się najwięksi przywódcy świata.

- Kilka dni temu myślałem o moim pogrzebie. Chce, żeby przyszli na niego najwięksi światowi przywódcy. Tacy, którzy powiedzą „Kanye pomógł mi uwierzyć w siebie” . W ten sposób chcę wpływać na ludzi. Kiedy wynaleziono żarówkę, to nie po to, żeby powstrzymać jakąś wojnę. To co robię, nie jest najważniejsze na świecie, ale jest potrzebne- wyznał Kanye West.

Wygląda więc na to, że Kanye West zaplanował już wszystko!

