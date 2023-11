Klub bokserski 06 Kleofas Katowice funkcjonuje od 1906 roku. Kilka lat temu jego przyszłość zawisła na włosku. Udało się go uratować dzięki determinacji i niezłomności prezesa i wychowanka, Damiana Kuźmy. Jest on jednym z bohaterów kampanii marki 4F Wierni sobie.

Kampania 4F Wierni sobie jesień-zima 2019/2020

W tym sezonie 4F zaprosiło do współpracy niezwykłe osoby, które swoją postawą, wolą walki i niezłomnością mogą być przykładem dla młodych sportowców i nie tylko. Marka wspiera autentyczność i zachęca do życia według własnych zasad i przekonań. Dokładnie jak to robi Damian Kuźma – prezes klubu bokserskiego 06 Kleofas Katowice. Kiedy kilka lat temu nad tym kultowym miejscem zawisły czarne chmury, Damian zrobił wszystko, aby klub z ponad 100-letnią historią przetrwał. Jak na prawdziwego sportowca przystało, do końca wierzył w zwycięstwo, a po każdej porażce podnosił się jeszcze silniejszy.

Kampania 4F Wierni sobie - Damian ocalił najstarszy klub bokserski w Polsce

To nie jest zwykły klub, tylko kawał historii Śląska. Moje zadanie polega na tym, żeby ta historia trwała nadal.(…) Nawet jak [nasi podopieczni – red.] nie będą mistrzami, to na sali nauczą się, co to jest ciężka praca. Boks to jest najlepsza szkoła charakteru: systematyczności i determinacji. Nie widzisz efektów od razu, ale w końcu przychodzą. To wszystko się nam przydało, kiedy walczyliśmy o przetrwanie klubu – często wbrew wszystkiemu i wszystkim

– opowiada Damian w wideo nagranym w ramach kampanii.

Marka przedstawiając historię takich osób jak Damian, chce inspirować i pokazywać, że najwięcej satysfakcji daje dążenie do celu w duchu fair play i na własnych warunkach – nawet jeśli droga ta nie jest łatwa.

