Kilka dni temu w internecie wybuchł głośny skandal związany z polskimi modelkami, które sprzedają swoje ciała arabskim szejkom za ogromne pieniądze i luksusowe życie. W zamian za to godzą się spełniać wszystkie zachcianki bogatych mężczyzn. Wśród kobiet, które zdjęcia opublikowano na popularnym blogu znalazła się też jedna celebrytka. Zobacz: Skandal z polskimi modelkami. Są "sprzedawane" arabskim szejkom. Wsród nich znana celebrytka

Doniesienia te wstrząsnęły mediami na całym świecie, a zwłaszcza to, czego wymagają arabscy szejkowie od Polek, które zdecydują się na taki układ. Wszystko wyszło na jaw dzięki temu, że autorzy bloga poczynili prowokację, a przebieg rozmów opublikowali w internecie. Wczoraj na konferencji marki Reebok pojawiła się Kamila Szczawińska, która poznała świat modelek od kuchni i słyszała różne historie dotyczące pracy kobiet w tym zawodzie lub próbujące wykonywać ten zawód na własną rękę, zamieszczając tak jak w tym przypadku półnagie zdjęcia na Instagramie.

Postanowiliśmy zapytać zatem Kamilę, co sądzi o tym skandalu, a ona szczerze nam odpowiedziała:

Nie znam sprawy aż tak dobrze, bo miałam wtedy egzamin, ale to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z modelingiem nawiązując też do takiej akcji, która miała miejsce jakiś czas temu. Tych modelek nikt nie zna, więc ja się z tym nie utożsamiam i nie emocjonuje mnie to jakoś bardzo, bo takie sytuacje są. Zawsze będzie ktoś próbował coś powiedzieć, coś zrobić, wrzucić do jednego wora. To tak jak od lat mówią, że modelki to anorektyczki albo że są głupie...