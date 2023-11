Niedawno Rafał Maślak po raz pierwszy został ojcem. Jego żona, Kamila Nicpoń, urodziła syna, któremu dali na imię Maksymilian. Teraz świeżo upieczeni rodzice sprawdzają się w nowej roli. Rafał Maślak zdradził nam, że jego żona ma jednak małe obiekcje, które dotyczą jej... sylwetki! Jak to możliwe? I jak reaguje na to sam Rafał? Posłuchajcie, co zdradził przed kamerami Party.pl!

Rafał i Kamila tworzą zgraną rodzinę

