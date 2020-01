Kamil z "Big Brothera" odebrał nagrodę! Zobaczcie, jakie wrzucił zdjęcia

Kamil Lemieszewski, zwycięzca drugiej edycji "Big Brothera" w końcu odebrał nagrody za wygraną w programie! Na jego konto trafiło już część pieniędzy, a wczoraj do jego rąk powędrowały kluczyki do samochodu. Aktor podzielił się tą radosną informacją z fanami, za pośrednictwem mediów społecznościowych!

Jak wyjawił nam Kamil, powoli kompletuje już nagrody za wygraną w programie. Otrzymał już część pieniędzy za sam udział w show, a główna nagroda, czyli 100 tysięcy złotych, trafi na jego konto w okolicach 20 stycznia! Niestety, jak to bywa w przypadku nagród pieniężnych, kwota musi zostać pomniejszona o podatek.

Dostałem część wynagrodzenia w dzień wigilijny (3/4), a jutro odbieram samochód. Co do nagrody - nie jest to kwota 100 tys. złotych, tylko kwota pomniejszona o podatek za samochód i nagrodę pieniężną. Sponsor i produkcja nie pokrywają podatku - powiedział nam Kamil.