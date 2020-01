Martyna z Big Brothera schudła 10 kilogramów! Jak tego dokonała?

Martyna Lewandowska w wielkim finale drugiej edycji programu "Big Brother" zajęła drugie miejsce! Chociaż początkowo nikt nie zakładał, że uczestniczka zajdzie w show tak daleko, to jednak ostatecznie przegrała jedynie z Kamilem Lemieszewskim. W ostatnim czasie Martyna przeszła dość dużą metamorfozę i schudła aż 10 kg! Jak teraz wygląda? Jak tego dokonała? Przekonajcie się!

Udział w programie "Big Brother" okazuje się być świetnym sposobem na zrzucenie zbędnych kilogramów! Niejednokrotnie uczestnicy mieli mocno ograniczony budżet, przez co ich lodówka w Domu Wielkiego Brata, nie była zapełniona produktami. W poprzedniej edycji programu, spektakularną metamorfozę przeszła Izabela Mączka, a teraz w jej ślady poszła Martyna Lewandowska! Na profilu w mediach społecznościowych finalistka drugiej edycji programu "Big Brother" opublikowała zdjęcie, na którym pokazuje efekty pracy nad swoją sylwetką.

Wrzucam tego posta, bo wiem, że wielu z was ma masę postanowień noworocznych. Krótko chciałam opowiedzieć swoją historię. W styczniu tamtego roku wyglądałam tak jak po lewej stronie, miałam problemy z żołądkiem, jelitami i hormonami. Przez stres, złą dietę oraz leki jakie przyjmowałam przytyłam ponad 10kg! W styczniu 2019 roku pewna osoba zainspirowała mnie do zmiany trybu życia, odstawiłam leki, odrzuciłam wiele produktów w diecie, ograniczyłam mięso i stosowałam dodatkową suplementację [...] Suplementy, które przyjmowałam miały wspaniały wpływ na moje samopoczucie i wzmocniły kondycję mojego organizmu od środka. Przed programem schudłam kilka kilogramów, w trakcie zgubiłam kolejne..Była to moja metamorfoza tego roku! - napisała Martyna na swoim profilu w mediach społecznościowych.