Ewa i Kamil z Big Brothera zaręczyli się? Fani ruszyli z gratulacjami!

Ewa i Kamil z ostatniej edycji "Big Brothera" zaręczyli się?! Zwycięzca programu opublikował w sieci zaskakujące zdjęcie, a fani ruszyli z gratulacjami! Ewa i Kamil wzięli udział w drugiej edycji powracającego po latach kultowego reality-show. Między uczestnikami programu szybko pojawiło się gorące uczucie, które zostało jednak wystawione na próbę kiedy Ewa mocno zbliżyła się do Natalii. Szybko okazało się, że Ewa i Natalia po wyjściu z domu Wielkiego Brata zakończyły bliską relację, a Ewa przyznała, że najważniejszą osobą w programie był dla niej właśnie Kamil. Po zakończeniu show Ewa i Kamil są razem- para zdradziła nam nawet, że zamieszkali już razem! Czy teraz przyszła pora na zaręczyny? Wszystko na to wskazuje!

W sylwestrowy wieczór Kamil Lemieszewski opublikował w siecie zdjęcie, które zelektryzowało internautów. Zwycięzca "Big Brothera 2" pokazał bowiem fotkę, na której trzyma się z Ewą za ręce a obok leży opakowanie w którym zazwyczaj wręcza się biżuterię- czyżby w środku był pierścionek zaręczynowy? Internauci zastanawiają się czy para jest już po zaręczynach. Pod zdjęciem pojawiły się już nawet gratulacje dla Ewy i Kamila!

- Gratulacje !!!💖💖💖

- Wspaniałe kochani,bardzo dobra decyzja,wszystkiegobco piekne dla Was w Nowym Roku❤️👍

- Oświadczyłeś się Ewuni????❣️❣️❣️❤️❤️❤️

- Jeśli to jest to o czym myślę to gratuluję Wam!!! Idziecie jak burza i dobrze bo życie jest za krótkie aby zwlekać😍😘👍- komentują fani.