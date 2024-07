Program "Jaka to melodia" od wielu lat jest jednym z najchętniej oglądanych programów muzycznych. To właśnie dzięki występom w show telewizyjnym popularność zyskała m.in. Magdalena Tul. Piosenkarka została również wybrana jako nasza reprezentantka w konkursie Eurowizji. Niestety, Polka odpadła już w półfinale międzynarodowego konkursu. O Tul zrobiło się głośno rok temu, kiedy to naraziła się fanom Conchity Wurst. Zobacz: Trzy lata temu Tul poniosła klęskę na Eurowizji. Teraz naraziła się fanom Conchity

Magdalena Tul to nie jedyna piosenkarka, której kariera nabrała tempa po udziale w "Jaka to melodia". Okazuje się, że Aneta Figiel również walczy o sukces na muzycznym rynku. Figiel postanowiła wydać swoją pierwszą solową płytę "Plan A". Zanim jednak krążek pojawi się w sprzedaży, wokalistka zaprezentuje gorący teledysk z udziałem przystojnego tancerza z "Tańca z Gwiazdami". Kamil Kuroczko i Aneta Figiel spotkali się na planie klipu do utworu "Love". Tancerz i piosenkarka wcielają się w parę kochanków, którzy nie szczędzą sobie czułości przed obiektywem kamery. Zapowiada się bardzo ciekawie!

Premiera klipu odbędzie się 10 czerwca. Zobaczcie zdjęcia z planu:

