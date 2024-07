4 z 6

Rok temu. Nagle czuje, jakby przez gardło ktoś mu wcisnął piłkę tenisową. W gazetach sensacja: „Durczok w szpitalu!”, „Czy to zawał?”. A swoją drogą, co to było? Kamil: „Sygnał ostrzegawczy. Coś mi powiedziało: Zwolnij pan”.

na zdj. Kamil Durczok