W szóstej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo zobaczymy między innymi Joannę Moro, Olgę Borys i... Znamy dwa dwa ostatnie nazwiska na liście - to Maria Tyszkiewicz i Kamil Bijoś.

Kim są młodzi wokaliści?

Maria Tyszkiewicz ma 25 lat. To aktorka i wokalistka warszawskiego Teatru Studio Buffo. Bierze udział we wszystkich spektaklach, gra główną rolę w musicalu „Romeo i Julia”. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Związana była z takimi programami telewizyjnymi jak „Przebojowa Noc” i „Jaka To Melodia”. Obecnie studiuje montaż filmowy na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.

Kamil Bijoś to z kolei członek zespołu Sound’n’Grace. Ma 24 lata i studiował wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Katowicach. Pochodzi z Rzeszowa, a od ponad dwóch lat mieszka w Warszawie, gdzie związał się z Sound’n’Grace. Brał też udział w czwartej edycji The Voice of Poland.

W gronie znanych gwiazd i weteranów scen, ci dwoje to powiew świeżości i na pewno namieszają w ostatecznej klasyfikacji szóstej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo!

Show będziemy oglądać na antenie Polsatu już od września!

