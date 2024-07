Kamil Bednarek zyskał sławę i popularność dzięki występom w programie "Mam talent". Młody muzyk zachwycił juty i zdobył wielu fanów. Od kilku tygodni wokalista zespołu Star Guard Muffin bierze udział w kolejnym muzycznym show, jednak tym razem jako gwiazda. Bednarek razem ze swoją grupą wyłonioną z castingów występuje w "Bitwie na głosy". Wszystko wskazuje na to, że artystka na dobre zadomowił się w świecie show biznesu.

Niestety, Bednarek nie ma zbyt dobrego zdania na temat środowiska w których się znalazł.

- Show-biznes to taki cyrk na kółkach. Ma to swoją dobrą i złą stronę i nie jest naprawdę takie jakie się wydaje. Przede wszystkim w zachowaniach ludzi i we wszystkim jest dużo aktorstwa. Jest masa bardzo pozytywnych ludzi, ale i masa ludzi, którzy zaskakują swoim zachowaniem. Ale czuję się dobrze w tym środowisku, myślę, że się tu odnalazłem - komentuje w rozmowie z "Faktem".

Wygląda więc na to, że pomimo negatywnych komentarzy show biznes wciąż jest marzeniem wielu artystów.

