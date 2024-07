To dopiero sukces! Jak poinformował Kuba Wojewódzki w swoim programie, Kamil Bednarek który w Polsce osiągnął już chyba wszystko, oprócz przygotowywania się do wielkiego finału "Bitwy na głosy", zakwalifikował się do ścisłych rozgrywek BRYTYJSKIEGO "X-Factor". Pierwsze castingi okazały się sukcesem i finalista "Mam talent!" awansował do dalszego etapu zyskując spore uznanie m.in. Kelly Rowland i Gary'ego Barlowa.

Najwyraźniej Kamil uznał, że chciałby zaistnieć także poza granicami Polski. W naszym kraju branża muzyczna od lat stoi w miejscu i nie zapowiada się żeby w tej kwestii miało się coś zmienić. Chociaż wiele gwiazd deklaruje chęć zabłyśnięcia na zachodzie, zazwyczaj kończy się to graniem dla polonii. Bednarek zamiast teoretyzować przeszedł do realizacji marzeń ibiorąc los w swoje ręce.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to już wkrótce powalczy o występ w ścisłym finale, który ogląda kilkanaście milionów Brytyjczyków. Lepszej promocji siebie chyba nie można sobie wymarzyć?

Trzymamy kciuki! Polacy w Anglii: głosujcie na Bednarka!