Anna Kalczyńska i Jarosław Kuźniar mieli niedawno ostrą wymianę zdań na tematy polityczne na Twitterze. Jak zapewniła nas Kalczyńska, emocje już opadły i znowu miedzy nią a Kuźniarem jest ok. A jak Anna Kalczyńska ocenia kłótnię z Kuźniarem? Jak teraz układają się ich wzajemne relacje? Konsekwencją kłótni było to, że Jarek Kuźniar zablokował Anię na Twitterze! Jak odebrały to władze TVN? Powiedziała tylko Party.pl.

Reklama

Nazwijmy rzeczy po imieniu, to była kłótnia. Swoim wpisem na Twitterze chciałam namówić Jarka do wymiany argumentów. Jarek jest osobą wrażliwą i bardzo emocjonalnie reaguje na uwagi wobec siebie i na hejt, bo ma dużo tego na co dzień. Ale nie przypuszczałam, że zareaguje w ten sposób. Do tej pory pracowało nam się bardzo dobrze. Często spieraliśmy się, mieliśmy odmienne zdanie na polityczne czy społeczne tematy. Jednak umieliśmy znaleźć punkty wspólne. A na Twitterze poszło to w stronę ataku - mówi nam dziennikarka.

Co mówią szefowie na kłótnię Kalczyńskiej z Kuźniarem

Następnego dnia po kłótni Kalczyńskiej i Kuźniara, oboje prowadzili wydanie "Dzień dobry TVN". Było czuć dystans miedzy nimi.

Tak, następnego dnia było czuć chłód w naszych relacjach i był dywanik. Jarek powiedział mi potem, że Twitter nie jest płaszczyzną do takich rozmów i dlatego odebrał to jako prowokację, czego ja nie chciałam. Ważne są wnioski, a że nie należy na Twitterze w ten sposób rozmawiać, dlatego dyskusje będą, ale nie tam. Poza tym nie ma już możliwości, bo zostałam zablokowana przez Jarka - śmieje się w rozmowie z Party.pl Anna Kalczyńska.

Anna Klaczyńska powiedziała Party.pl, że nadal będą z Jarkiem prowadzić DDTVN i zapewniła, że emocje już opadły.

Miłości między nami nie ma. Nasz model, jako duetu w Dzień Dobry TVN, z założenia był inny. I takich nas szefowie chcieli. Nie duetu Jarka z pogodynką, tylko z osobą, która podniesie głowę. I tacy jesteśmy. A nasza kłótnia pokazuje tylko, jacy jesteśmy my, jako Polacy. A jesteśmy emocjonalnym narodem.

Anna Kalczyńska o hejterach na Twitterze

Jak Anna Kalczyńska odbiera hejt, który wylał się na nią po sprzeczce na Twitterze?

To, że ktoś mnie hejtuje... trudno, nie uniknę tego. Wiem, że mam grono fanów i antyfanów i tak będzie, bo jesteśmy osobami publicznymi i nie wszyscy muszą mnie kochać - mówi Party.pl Kalczyńska.

Zobacz także: Tomasz Lis skomentował sprzeczkę Kuźniara z Kalczyńską. Dziennikarce musiało być przykro...

Zobacz także

Anna Kalczyńska i Jarosław Kuźniar od września 2015 są parą prowadzących DDTVN.

Kalczyńska i Kuźniar są parą prowadzących śniadaniówkę, o której mówi się, że trzymają największy dystans.

Reklama

Anna Kalczyńska na konferencji ramówkowej TVN pozowała do zdjęć razem z Magdą Mołek i Jarkiem Kuźniarem.